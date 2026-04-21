Шеф-повар королевы Елизаветы II назвал ее любимый обед из двух ингредиентов

Бывший шеф-повар покойной королевы Великобритании Елизаветы II рассказал о ее любимом обеде из двух ингредиентов, которым она наслаждалась до глубокой старости и который помогал ей выглядеть молодо.

Как пишет Mirror, в то время как многие британцы предпочиитают блюда с высоким содержанием углеводов, такие как паста, королева Елизавета, которой сегодня, 21 апреля, исполнилось бы 100 лет, предпочитала более лёгкие и богатые питательными веществами варианты.

Даррен МакГрэди, которому выпала честь готовить еду для королевской семьи, рассказал, что её обед часто включал жареную камбалу, подаваемую на подушке из припущенного шпината или кабачков.

"Королева никогда не была гурманом. Она всегда ела, чтобы жить, а не жила, чтобы есть", - рассказал он.

По его словам, принц Филипп был настоящим гурманом, и постоянно хотел пробовать новые блюда и восхищался новыми ингредиентами. В свою очередь королева Елизавета если появлялся новый рецепт, сначала изучала его полностью, прежде чем решить его попробовать.

"Но по большей части она придерживалась одних и тех же блюд из недели в неделю", – говорит МакГрэди.

В течение четырех лет своего пребывания в Кенсингтонском дворце Даррен заметил, что королева Елизавета также предпочитала стейку с грибным соусом на основе виски, который иногда подавали с олениной. Тем не менее, ее простой обед из жареной камбалы с припущенным шпинатом оставался неизменным выбором, представляя собой низкокалорийный, богатый белком вариант, содержащий множество питательных веществ, включая витамины D и B12.

