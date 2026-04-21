Мощнее всего, что есть у Путина: в Британии похвалились новыми танками Challenger 3

Первые из 148 танков должны поступить на вооружение в следующем году.

В Минобороны Британии утверждают, что новые британские танки Challenger 3 превзойдут по огневой мощи любую технику, которую российский диктатор Владимир Путин может развернуть на поле боя. Издание The Telegraph получило доступ на завод, где собирают новые танки Challenger 3 для армии Британии, и рассказала об их преимуществах.

Разработчики утверждают, что передовая система защиты Challenger 3 сможет справиться с атаками беспилотников, которые уничтожали танки на полях сражений в Украине, а его новая модульная броня сможет выдержать больше повреждений, чем любой предыдущий основной боевой танк Великобритании.

При этом его вооружение новых образцов сможет победить любой танк, с которым он столкнётся. Такое оружие обеспечит британским танкам беспрецедентную мощность, позволяя армии использовать передовые боеприпасы НАТО, которые ранее были ей недоступны.

Ожидается, что стоимость парка из 148 новых танков, которые строит компания Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) в рамках совместного немецко-британского предприятия, составит чуть менее 1 миллиарда фунтов стерлингов (около 1,3 миллиарда долларов) .

"[Challenger 3] превзойдет все существующие средства защиты или бронетехнику… Все в мире согласятся, что это лучшая броня в мире… уровень защиты впечатляет", – сказал Ник Берхем из RBSL, отставной командир танка, прослуживший в британской армии 30 лет.

Отличия Challenger 3 от предшественника

Challenger 3, который рассматривается как новейший конкурент российскому "супертанку" Т-14 "Армата", строится путем переоборудования более старых вариантов Challenger 2, которые находятся на вооружении почти три десятилетия. На данный момент построено семь танков, восьмой находится в процессе постройки.

Первые танки из этой партии, стоимость каждого из которых составляет около 6 миллионов фунтов стерлингов, как ожидается, начнут поступать на вооружение в следующем году и будут эксплуатироваться в трех полках.

66-тонный Challenger 3 может развивать скорость до 37 миль в час и немного быстрее своего предшественника. Он оснащен дизельным двигателем мощностью 1200 л.с. и может проехать около 300 миль без дозаправки.

Он имеет ряд существенных усовершенствований, включая новую башню и броню. Он также имеет улучшенную подвеску, лазерные детекторы угроз и израильские системы активной защиты, обеспечивающие круговую защиту от противотанковых ракет, гранат и беспилотников.

Наиболее значительным изменением является новая пушка танка L55A1. Она может использовать высокоскоростные снаряды НАТО, способные пробивать другие танки противника со скоростью, почти в пять раз превышающей скорость звука, на расстоянии до 8 километров. В результате Challenger 3 может использовать ряд передовых программируемых боеприпасов, включая снаряды с воздушным подрывом, замедленным и точечным детонатором.

Новое слово на поле боя

Полковник Хэмиш де Бретон-Гордон, бывший командир танка и обозреватель газеты Telegraph, получил возможность прокатиться на Challenger 3 по километровой испытательной трассе.

"Challenger 3 – это очень впечатляющий танк, – сказал он после заезда. – Его отличает высокий уровень защиты и полностью цифровая платформа, которая должна позволить ему управлять множеством беспилотников и автономных наземных транспортных средств".

Он добавил, что 148 танков могут показаться "недостаточно мощными", но сказал, что это можно "улучшить", используя Challenger 3 в паре с будущими автономными дронами.

"Украина неопровержимо доказала, что, хотя поле боя изменилось и продолжает меняться, бронетехника все еще нужна", – сказал один из высокопоставленных офицеров британской армии.

Новая британская техника

Британская армия объявила о готовности к развертыванию первых 50 машин Ajax - разведывательной бронемашины среднего класса, спроектированной для обнаружения врага на расстоянии до 8 км.

Ajax позиционируют как инструмент разведки и целеуказания перед выдвижением пехоты, однако вопрос о его практической полезности в современных конфликтах, где доминируют недорогие беспилотники, остается предметом профессиональных дебатов среди военных и аналитиков.

Вас также могут заинтересовать новости: