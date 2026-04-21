Руководство патрульной полиции Киева уволено с должностей, – Клименко

Министр отмечает, что это произошло по итогам служебного расследования.

Уволено все руководство патрульной полиции в Киеве. Как сообщает издание"Левый берег", об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко во время общения с журналистами, говоря о результатах служебной проверки в отношении двух патрульных, которые скрылись с места стрельбы в Голосеевском районе Киева, хотя должны были помочь людям и пытаться остановить преступника всеми способами.

Он сказал, что по итогам служебного расследования приняты кадровые решения.

"Сняли сейчас с должностей всю вертикаль: от командира взвода до начальника Управления патрульной полиции города Киева", – сказал Клименко.

Видео дня

При этом он добавил, что это, возможно, еще не все кадровые решения. По его словам, все решения принимает глава Нацполиции. Клименко отметил, что его требование – назначение на должности заместителей по служебной подготовке в каждое подразделение исключительно только лиц, прошедших боевые действия.

В то же время генерал полиции третьего ранга Александр Фацевич остается заместителем главы Национальной полиции Украины – руководителем патрульной полиции. Министр отметил, что на него возлагаются обязанности начальника Департамента патрульной полиции.

Теракт в Киеве – скандал вокруг патрульных

Как сообщал УНИАН, начальник патрульной полиции Евгений Жуков подал в отставку из-за действий патрульных во время теракта в Голосеевском районе Киева 18 апреля. Сегодня, 21 апреля, министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что Жуков назначен советником главы Национальной полиции. По его словам, на новой должности Жуков будет заниматься вопросами "вовлечения полиции в войну".

Клименко отметил, что очень уважает генерала Жукова, который сам принял решение уйти с должности из-за действий подчиненных.

18 апреля мужчина открыл огонь по прохожим в Голосеевском районе Киева, а затем в супермаркете взял людей в заложники.

Спецназовцы пытались вести переговоры со стрелком, но безрезультатно, поэтому он был ликвидирован. Его действия квалифицированы как теракт. Погибло 7 человек, из которых один скончался уже в больнице, есть раненые в медучреждениях.

