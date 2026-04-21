Metinvest Digital вошел в пятерку лучших IT-компаний украинского бизнеса, – СМИ

Компания Metinvest Digital, партнер по цифровой трансформации Группы Метинвест, вошла в пятерку крупнейших дочерних IT-компаний украинского бизнеса по версии Forbes Ukraine. Рейтинг сформирован на основе выручки компаний в 2025 году. В рейтинге также представлены такие компании, как Modus X, TemaBit, Nova Digital, Kyivstar.Tech и другие.

Metinvest Digital заняла пятое место в рейтинге: выручка компании в 2025 году составила 807 млн грн, что на 0,78% больше по сравнению с предыдущим годом. Штат компании за этот период сократился примерно на 17% – до более 700 сотрудников.

В 2025 году компания сосредоточилась на внедрении решений на основе искусственного интеллекта. В частности, компания усовершенствовала системы машинного зрения для выявления дефектов на комбинате "Запорожсталь" и развернула проект SPAIS для контроля безопасности персонала.

Также компания внедрила инструмент Digital Legal Twin для автоматизации юридических процессов и реализовала решение электронного аудита SAF-T. Кроме того, проект автоматизации управления персоналом на "Каметстали" получил награду SAP Quality Awards 2025 как лучший бизнес-трансформационный проект года.

Metinvest Digital также развивает сотрудничество с внешними клиентами, которые обеспечивают до 10% выручки. По состоянию на октябрь 2025 года компания реализовывала восемь таких проектов: ожидается, что новые IT-решения помогут компенсировать сокращение части сервисных услуг, вызванное войной.

Как известно, в настоящее время компания "Метинвест" Рината Ахметова внедряет инструменты искусственного интеллекта для автоматизации процессов и контроля качества продукции на производстве. Один из реализованных продуктов – решение на основе компьютерного зрения для контроля качества полуфабрикатов в реальном времени, которое стало для компании настоящим прорывом. Также R&D-центр Metinvest Digital разрабатывает решения в сфере RPA (Robotic Process Automation), которые позволяют автоматизировать повторяющиеся и рутинные операции с помощью программных роботов. Эти роботы имитируют действия человека, взаимодействуя с цифровыми системами и приложениями – ERP, CRM, базами данных и веб-приложениями, без необходимости изменения существующей инфраструктуры.