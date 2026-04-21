55-летняя Бурмака показала фото единственной дочери в детстве и растрогала сеть

Известная украинская певица Мария Бурмака поделилась новыми фотографиями своей дочери Ярины в честь ее дня рождения. Трогательный пост она опубликовала в своем Instagram.

Артистка поделилась как архивными фото с дочерью, так и показала подписчикам, как сейчас выглядит Ярина.

"Быть твоей мамой непросто, но я справляюсь уже 31 год. Поддерживаю тебя на твоем пути, буду поддерживать и в дальнейшем", – подписала фото 55-летняя Мария Бурмака.

Ярина – единственный ребенок артистки. Она не является публичным лицом, поэтому певица редко делится с поклонниками фотографиями или рассказами о дочери. Известно, что Ярина работает стилистом.

Отметим, что ограниченное количество информации о дочери певицы – это просьба самой Ярины. Ее мать отметила, что дочь избегает публичности.

Напомним, отец Ярины – продюсер Дмитрий Небесийчук. Мария Бурмака вышла за него замуж в 1993 году, в 2003 году они развелись. В 2022 году стало известно, что бывший муж певицы погиб во время пожара.

Как ранее признавалась сама певица, она находится в романтических отношениях, однако не хочет делать их публичными.

