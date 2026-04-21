'2+2 выпустил официальный трейлер сериала 'Приключения казака Выговского'

Телеканал 2+2 представил официальный трейлер приключенческого сериала "Приключения казака Выговского". Динамичное видео впервые раскрывает атмосферу проекта, погружает в водоворот событий и знакомит зрителей с героем, которому предстоит пройти путь от молодого авантюриста до уверенного лидера. Трейлер сочетает в себе экшн, юмор и параллели с современностью.

Авторы сериала предлагают собственную интерпретацию истории – живую, смелую и полную неожиданных сюжетных поворотов. Они подчеркивают, что это не реконструкция исторических событий, а художественная фантазия о том, каким мог быть герой в молодости.

"Это правдивая история, за исключением частей, которые полностью выдуманы", – говорится в трейлере.

События сериала разворачиваются в первой половине XVII века. В центре сюжета – шпион, который после разоблачения, чтобы избежать казни, вынужден согласиться на рискованное задание. Молодой дипломат Иван Выговский, привыкший к интригам и светской жизни в Варшаве, отправляется на хутор недалеко от Батурина. Там его ждут заговоры, предательства и неожиданные испытания. Его миссия – возвести сторожевой пост и подготовиться к возможному нападению врага с севера. Однако местные жители не верят в угрозу, поэтому Выговскому придется искать нестандартные способы, чтобы объединить людей и заставить их действовать.

"Это приключенческий сериал с элементами комедии о молодости Ивана Выговского – периоде, о котором сохранилось немного фактов. Мы хотели показать его не как фигуру из учебника, а как человека – с сомнениями, ошибками и внутренним ростом. Это история о том, как формируется лидер и объединяется нация", – отмечает генеральный продюсер 2+2 Сергей Кизима.

Выговского сыграл актер театра и кино Артем Пльондер. Ключевых персонажей воплотили Виталий Ажнов, Дарья Легейда, Катарина Файн, Александр Ярема, Владимир Филатов, Алексей Суханов.

Режиссер: Семен Горов. Авторы сценария: Владимир Москалец, Сергей Карпенко, Наталья Волынская, Елена Партика, Семен Горов. Продюсеры: Аким Галимов, Сергей Кизима. Шоураннеры: Сергей Карпенко, Владимир Москалец. Автор идеи: Сергей Кизима.

Фильм создан при содействии Государственного агентства по вопросам кино. Производство: ООО ТЕТ-Продакшн по заказу канала 2+2.

Премьера сериала "Приключения казака Выговского" состоится в ближайшее время на телеканале 2+2.

Сможет ли герой пройти свой путь и стать тем, кем его запомнит история – зрители узнают уже этой осенью.

