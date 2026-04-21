'Буду мучиться еще долго': Такер Карлсон неожиданно извинился из-за Трампа

Американский пропагандист Такер Карлсон публично извинился за то, что призывал голосовать за Дональда Трампа на выборах.
Он отметил, что проводил кампанию за Трампа и фактически способствовал его избранию на пост президента США, и за это его мучит совесть.
"Недостаточно просто сказать: "Ну, я передумал" или "о, это плохо, я ухожу". Это может быть очень незначительно, но по-настоящему важно. Мы будем мучиться из-за этого еще долго. Я буду", - заявил Карлсон.
Он добавил, что считает себя и всех, кто поддерживал Трампа, причастными к происходящему, и из-за этого его мучит совесть.
Он подчеркнул, что хочет извиниться за то, что "вводил людей в заблуждение", добавив, что делал это "ненамеренно".
У Трампа все меньше поддержки
Ранее Дональд Трамп раскритиковал некоторых консервативных медиа-деятелей, которые помогли ему вернуться в Белый дом, за то, что они не поддержали войну в Иране. Он осудил Такера Карлсона, Мегин Келли, Кэндис Оуэнс и Алекса Джонса, назвав их "нарушителями спокойствия", которые стремятся к огласке за его счет своей критикой войны.
Карлсон, например, резко раскритиковал пост Трампа в социальных сетях, назвав президента "мерзким на всех уровнях" и обвинив его в угрозе совершения военного преступления.