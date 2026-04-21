Для тех, кто искал самое народное шоу в телеэфире: 'Дизель шоу' будет выходить на '1+1 Украина'

Телеканал "1+1 Украина" и "Дизель студио" объявили о начале стратегического сотрудничества. Юмористический проект "Дизель шоу" с апреля сменит "прописку" и будет выходить на "1+1 Украина". Новые выпуски можно будет увидеть с 15 мая, каждую пятницу в 19:00. Во времена большой турбулентности юмор становится не просто развлечением, а настоящей терапией. Зрители телеканала будут получать еще больше качественного позитива и жизнеутверждающей энергии, что помогает с оптимизмом смотреть в завтрашний день.

Проект, который не нуждается в лишних представлениях, традиционно сочетает в себе актуальный сценический юмор, яркие музыкальные номера и живое взаимодействие с залом. В этом году "Дизель Шоу" празднует свой 11-й день рождения, встречая эту знаковую дату в статусе самого народного шоу страны. Сейчас коллектив вернулся с Европейского благотворительного тура и как раз готовится к праздничным концертам в Киеве, премьеру которых можно будет увидеть на канале "1+1 Украина". А сразу после празднования годовщины проекта "дизели" отправятся в большой всеукраинский тур.

Постоянными актерами проектов "Дизель студио" выступают Егор Крутоголов, Евгений Гашенко, Александр Бережок, Виктория Булитко, Евгений Сморигин, Юлия Мотрук, Дмитрий Танкович, а также звезды сериалов 1+1 Ольга Атанасова, Лилия Ребрик, Назар Заднепровский и Александр Ярема.

Ежегодно артисты дают более 150 выступлений в Украине, Европе и Америке. Команда дважды в год проводит Всеукраинские туры из 20–40 концертов и выступает как в городах-миллионниках, так и в небольших городах.

Не пропустите грандиозную премьеру 15 мая в 19:00 на "1+1 Украина", а дальше смотрите каждую пятницу новые выпуски "Дизель шоу".

