'Я была рядом': Светлицкая впервые прокомментировала ДТП с участием Цымбалюка

Актриса поделилась подробностями аварии.

Украинская актриса Елена Светлицкая прокомментировала недавнее ДТП в Киеве с участием Тараса Цымбалюка.

Отметим, что актерам постоянно приписывают роман. И хотя они официально не подтверждают эти слухи, однако в момент аварии Елена была в машине с Тарасом. Женщина также призналась, как отреагировала на ситуацию.

"Да, я была рядом. На видео меня же видно. Поддержала его как ближайшая подруга. Делала все, что в моих силах, чтобы стрессовая ситуация была максимально нестрессовой", - подчеркнула Светлицкая в проекте "Тур зірками".

Не секрет, что сам Цымбалюк писал, что якобы не он, а его помощник сидел за рулем в момент столкновения. Однако на видео, которое попало в сеть, было заметно, что именно актер выходит с водительского места. На эту тему Елена ответила так:

"Нам нужно доверять официальным заявлениям. Полиция уже все рассказала из своих источников. Тарас также объяснил это в сторис, поэтому я даже не буду это комментировать. Здесь и так все понятно".

