ВСУ начали тестировать новый экзоскелет: эксперты рассказали о его преимуществах (видео)

В Силах обороны апробируют новое решение, которое должно существенно повысить возможности бойцов боевых и тыловых подразделений - экзоскелет из состава комплекта "Гюрза-1", разработанный украинской компанией Military Trade.

Как пишет Defense Express, это механическое средство разработано для уменьшения физической нагрузки на опорно-двигательный аппарат человека при выполнении боевых, логистических, инженерных и технических задач, обеспечивая выносливость, силу и минимизацию риска травм.

Это решение особенно эффективно для обеспечения логистики вблизи или непосредственно на линии боевого столкновения, а также в ходе выполнения боевых операций.

Видео дня

Экзоскелет из состава комплекта "Гюрза-1" - пассивного типа. Без электроники, без электропитания, без сложного обслуживания - только надежная механика, адаптированная к реальным условиям войны. Комплект обеспечивает возможность длительной непрерывной работы. Обеспечивается быстрое надевание и снятие - до 2 минут.

Отмечается, что конструкция экзоскелета оптимизирована для военного применения и состоит из нескольких компонентов. Это жесткая опорная спинная пластина из композитных материалов, плечевые упоры анатомической формы для равномерного распределения нагрузки, поясной узел, передающий основную нагрузку на таз, бедренные и коленные опоры с надежной ременной фиксацией, регулируемая система ремней для подгонки под рост и комплекцию бойца. Весь набор имеет камуфляжное исполнение, совместимое с военной одеждой и снаряжением.

Комплект весит менее двух килограмм. А за счет своей конструкции позволяет переносить грузы массой до 70 кг без критической нагрузки на позвоночник и мышцы спины.

Сейчас экзоскелеты "Гюрза-1" проходят тестовое применение в ряде подразделений Сил обороны. Руководитель компании Military Trade Алексей Гридин сообщил, что вся практика боевого и тылового применения экзоскелетов, все оценки, замечания и пожелания военных собираются и анализируются.

Читать: https://t.co/ZIcoi5jLhbpic.twitter.com/UBJyY2mJDW – DEFENSE EXPRESS (@DEFENSEEXPRESS) 21 апреля 2026

Другие разработки для фронта

Как сообщал УНИАН, в украинской армии впервые внедряют универсальную наземную станцию для оптоволоконных дронов.

Так, на фронте одновременно работают десятки различных решений, созданных разными производителями. Именно поэтому во время выхода на позиции операторы вынуждены брать с собой 3–5 различных образцов. Это создает лишнюю нагрузку и сокращает время на выполнение боевых задач.

Сегодня уже сформированы единые технические требования к аналоговым наземным станциям, и есть прототип, максимально приближенный к серийному производству. На этой неделе станции будут переданы в подразделения для боевого тестирования. Следующий этап - цифровые системы управления на оптоволокне и масштабирование единого унифицированного решения по всей линии фронта.

Вас также могут заинтересовать новости: