Теракт в Киеве: стрелок записывал все свои действия на диктофон, – Клименко

Теракт в Киеве, во время которого мужчина застрелил людей в Голосеевском районе, начался с бытового конфликта. А стрелок записывал все свои действия на диктофон. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает Укринформ.

"Стрелок проживал на пятом этаже. У него были конфликты с соседом с шестого этажа. Как выяснилось, этот конфликт длился уже некоторое время. И в этот день между ними снова возник конфликт. Когда изъяли телефон стрелка, уже после его ликвидации, увидели, что он все действия записывал на диктофон", – сказал Клименко.

Он отметил, что это помогло правоохранителям по минутам восстановить хронологию событий.

"Он постоянно что-то бормотал. Понять, что он диктовал, очень трудно. Это была такая смесь слов, которые ни к чему, в принципе, не могут быть составлены. Например, "директор, говорит, кстати, он живет в этом доме, такой взрослый", – сказал Клименко.

По его словам, директором может быть тот самый сосед с шестого этажа, с которым у стрелка произошел конфликт. Клименко добавил, что первые выстрелы мужчина произвел из травматического оружия возле подъезда. После чего он вернулся в квартиру, взял карабин, поджог жилье и вышел на улицу.

"Все время он записывал аудио на телефон. Почему? Я объясню. Помните информацию, что этот человек, террорист, якобы был судим – статья 125, легкие телесные повреждения? Суд тогда закрыл уголовное производство, потому что примирились (стороны – ред.). И по факту судимости у него не было. И мы предварительно так думаем, что он специально начал записывать. Он записывал этот скандал, чтобы его потом не обвинили в суде, например, или в полиции в том, что он кому-то что-то сказал. Но его клемануло – это по его словам на записи слышно", – отметил Клименко.

Ранее стало известно, что на фоне теракта в Киеве отстранили все руководство патрульной полиции. Также в отставку подал начальник патрульной полиции Евгений Жуков. Впрочем, как впоследствии сообщил Клименко, Жуков после этого был назначен советником главы Национальной полиции Украины.

После теракта в сети появилось видео, на котором двое полицейских сбежали с места стрельбы. Позже в Генпрокуратуре сообщили о подозрении этим полицейским. Как отметил генпрокурор Руслан Кравченко, экипаж полиции приехал на вызов о стрельбе. На месте уже находились раненые гражданские лица. И патрульный экипаж, имевший при себе табельное оружие и право на его использование, "фактически сбежал с места происшествия".

Вас также могут заинтересовать новости: