В Украину вернулась зима: в одной из областей обильно заснежило (фото)

На вершине Поп Иван Черногорский сегодня -8° и идет снег.

Сегодня, 21 апреля, в Украине холодно. В Карпатах температура упала до уверенных "минусов", а в Ивано-Франковской области местами выпал снег.

В частности, местные Telegram-каналы сообщили, что за ночь в Ворохте выпало столько снега, что он лежал до утра.

Также зимняя погода наблюдается и в Карпатах.

"На вершине Поп Иван Черногорский сегодня не до весенних прогулок: густой туман окутывает гору, северный ветер разгоняется до 8 м/с, а температура опускается до -8°C. И да – там сейчас идет снег", – рассказали в ГСЧС Украины и показали фото с вершины.

Погода в Украине – станет ли теплее в ближайшее время

До конца апреля в Украине сохранится холодная погода из-за преобладания северных воздушных потоков. Об этом сообщила метеоролог Укргидрометцентра Наталья Голеня. По ее словам, существенного потепления в ближайшее время не ожидается.

В пасмурные дни температура днем составит +5°...+9°, а при солнечной погоде будет повышаться до +9°...+13°.

По словам эксперта, в истории наблюдений уже бывало так, что даже в начале мая стояла холодная погода и шел мокрый снег. В этом году мы также не застрахованы от того, что во второй половине апреля осадки могут быть и в виде мокрого снега.

