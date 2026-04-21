ЕС делает ставку на промышленность как основу экономической безопасности, - исполнительный вице-президент Еврокомиссии

Европейский Союз рассматривает промышленность как ключевую основу экономического роста и безопасности в условиях глобальной нестабильности. Об этом заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис во время выступления на форуме в Ганновере.

По его словам, несмотря на серию кризисов - пандемию COVID-19, полномасштабную войну России против Украины и энергетический шок - промышленность остается основой экономики ЕС.

"Промышленность остается ключевой составляющей европейской экономики", - подчеркнул Домбровскис.

Комиссар подчеркнул, что в современном мире экономическая сила напрямую связана с безопасностью.

"Более мощная и продуктивная экономика Европы - это не только экономическая цель, это стратегическая необходимость", - заявил он.

Именно поэтому, по его словам, конкурентоспособность стала центральным элементом политики Еврокомиссии. В частности, программа Competitiveness Compass предусматривает упрощение регулирования, что позволит бизнесу экономить не менее 15 млрд евро ежегодно.

Он отметил, что в настоящее время доля промышленности в валовой добавленной стоимости ЕС составляет около 16%, что превышает аналогичные показатели в США и Великобритании. В то же время с начала пандемии сектор вырос примерно на 7%, а в высокотехнологичных отраслях - в частности, фармацевтике и производстве электроники - зафиксирован дополнительный рост. Промышленность также играет значительную роль на рынке труда: около 14% занятых работают в этом секторе. После пандемии занятость в высокотехнологичном производстве выросла на 4,1%.

Еврокомиссия также готовит меры по снижению энергетического давления, в частности предложения по сокращению налогов на электроэнергию, модернизации энергосетей и совершенствованию системы торговли выбросами. Также ведется координация со странами-членами по вопросам использования стратегических запасов нефти.

В долгосрочной перспективе ЕС планирует структурную трансформацию экономики с акцентом на возобновляемую энергетику и электрификацию. В то же время признается, что отдельные отрасли пока будут оставаться зависимыми от ископаемого топлива, что требует укрепления энергетической независимости.

В заключение Домбровскис призвал к активным действиям для реализации экономического потенциала Европы.

"Мы знаем, что нужно сделать. Задача срочная, и цена бездействия - слишком высока", - подытожил он.

Как известно, ЕС признал, что в глобальной конкуренции уступил США и Китаю и нуждается в укреплении собственной производственной базы. Для этого было принято решение о запуске новой программы промышленного ускорения - "Industrial Acceleration Act".

