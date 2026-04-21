Определена дата возвращения съемных батарей в смартфоны – это коснется и iPhone

ЕС вводит новые правила, которые кардинально изменят дизайн смартфонов и планшетов. Уже с 2027 года все устройства, продаваемые в Европе, должны будут иметь аккумуляторы, которые пользователь сможет самостоятельно заменить, пишет The Olive Press.

Согласно новым нормам, батареи в мобильных гаджетах должны извлекаться без специальных навыков и сложных инструментов – максимум допускается использование "коммерчески доступных" инструментов. Если для замены все же требуются специальные инструменты, производитель должен предоставить их бесплатно вместе с устройством.

При этом производители будут обязаны обеспечивать наличие запасных аккумуляторов минимум в течение пяти лет после прекращения продаж конкретной модели.

Новые правила вступают в силу уже 18 февраля 2027 года и является частью масштабной реформы ЕС, направленной на снижение электронных отходов и увеличение срока службы устройств. Кроме того, новые требования включают:

повышение долговечности аккумуляторов;

упрощение ремонта устройств;

обязательную долгосрочную поддержку программного обеспечения (не менее 5 лет);

использование универсального разъема USB-C для зарядки.

Эксперты отмечают, что производителям, включая Apple и Samsung, придется пересмотреть текущий дизайн устройств, где батареи обычно приклеены и требуют сложного ремонта.

Ожидается, что нововведение приведет к удешевлению ремонта, увеличению срока службы мобильных устройств и сокращению количества выбрасываемой электроники. Однако оно также может повлиять на дизайн – смартфоны могут стать толще или менее герметичными.

В ЕС ежегодно продаются сотни миллионов мобильных устройств, поэтому новые правила могут фактически изменить глобальный рынок электроники.

Ранее аналогичное решение было принято в отношении ноутбуков. В будущем у пользователей не будет никаких трудностей с заменой аккумулятора в своих портативных компьютерах.

Также Евросоюз хочет заставить Apple открыть код iOS, чтобы она стала как Android. Если Купертино не будет соблюдать эти требования, то им грозит штраф в размере до 10% от годовой выручки.

Вас также могут заинтересовать новости: