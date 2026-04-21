Названы породы собак, которые живут до 20 лет: список долгожителей

"Пес-лев" может жить очень долго, поделилась эксперт.

Любители животных интересуются, какие породы собак самые долгоживущие – могут прожить 20-30 лет, однако иногда могут забывать, что не только генетика влияет на продолжительность жизни. Любая собака может жить достаточно долго, если за ее здоровьем и питанием следить.

Некоторые считают мифом утверждение, что мелкие псы – долгожители, однако это правда, пишет Martha Stewart. По словам Дианы Хайтауэр, которая занимает пост президента организации Chihuahua Rescue and Transport, чихуахуа и еще несколько представителей маленьких пород могут жить дольше всех остальных.

Эксперт подчеркнула, что мелкие псы живут в среднем от 15 до 20 лет. В то же время продолжительность жизни больших животных обычно составляет 8-10.

Какие крупные собаки живут дольше всех – два лидера

По словам Хайтауэр, удивительно долго живет грейхаунд, а также ирландский сеттер.

Грейхаунды – стройные гончие, которые считаются преданными и независимыми. При этом они отличаются мягким характером. Эксперт добавила, что представители этой породы могут жить 10-13 лет.

Ирландский сеттер относится к группе охотничьих. Эти животные отличаются добродушным характером. Хайтауэр поделилась, что сеттеры живут довольно долго – в среднем 12-15 лет.

Какие породы собак самые долгоживущие

Нельзя точно сказать, какая собака может прожить 30 лет или хотя бы более 20. Однако, по словам эксперта, ближе всего к последней отметке находится чихуахуа. У этих животных яркий характер, в среднем они живут от 14 до 16 лет, но иногда доживают до 20.

Еще есть такие мелкие псы-долгожители:

"Собака-лев" (именно так в переводе с китайского будет ши-тцу).

(именно так в переводе с китайского будет ши-тцу). Эти обаятельные животные могут прожить от 10 до 18 лет. Французская "игрушка" – той-пудель. Это маленькое животное, которое имеет гены пуделя. Его продолжительность жизни в среднем тоже 10-18 лет.

Стоит обратить внимание на то, что собака, которая прожила дольше всех, официально не установлена. В январе 2023-го в Книгу рекордов Гиннеса внесли чихуахуа Спайка, которому якобы было 23 года, как самого старого живущего пса, однако через несколько недель стало известно, что его "обошел" алентежанский мастиф Боби (представители этой породы в среднем доживают максимум до 14-летия). Хозяин мастифа утверждал, что животному более 30-ти. Боби признали также самым старым псом в истории.

Пес умер в октябре 2023 года. По словам хозяина, возраст собаки на момент смерти превышал 31 год. У экспертов возникли сомнения, что животное могло так долго прожить. Если перевести указанный хозяином возраст Боби на человеческий, то пес скончался приблизительно в 200 лет.

В январе 2024-го рекорд временно приостановили, а позже животное лишили титула рекордсмена, потому что его хозяин не предоставил достаточное количество доказательств, которые бы подтверждали, что его питомцу было более 30-ти.

Рекорд Спайка также не смогли повторно подтвердить. Фактически, он не был аннулирован, но титул рекордсмена не восстановлен.

