Люди начали клеить фольгу на стены: через 48 часов она показывает скрытую проблему в доме

Этот двухминутный тест ничего не стоит и точно покажет, в чем именно проблема, прежде чем вы начнете потратите деньги на ее решшение.

Приклеивание алюминиевой фольги к стене может выявить скрытую проблему в доме, где появляется влага, и покажет, нужно ли вызывать ремонтную бригаду, или просто купить осушитель воздуха. Как пишет DailyGalaxy, архитекторы подтверждают, что этот метод надежно работает в любом климате и в любом помещении.

Как работает метод с фольгой

Процедура проста. Очистите участок стены сухой тканью. Вырежьте кусок алюминиевой фольги большего размера, чем предполагаемый участок. Плотно приклейте фольгу к стене, загерметизировав все края, чтобы воздух из помещения не мог проникнуть в пространство за ней. Оставьте фольгу в покое на 24–48 часов.

После снятия фольги местонахождение влаги поможет установить причину проблемы.

Влага на стороне стены указывает на движение воды внутри самой стены. Трещины в фундаменте, неисправные трубы, плохая наружная гидроизоляция или уклон грунта в сторону дома – всё это способствует проникновению воды туда, куда ей не следует попадать. Тёмные пятна или белый порошкообразный налёт (высолы), на фольге подтверждают, что вода проходила сквозь материал, даже если поверхность стены сейчас кажется сухой.

Влага на стороне помещения указывает на конденсацию из воздуха внутри помещения. Кухни и старые дома особенно уязвимы. Влажное белье, сушащееся в помещении, закрытые окна в холодное время года и плохая вентиляция после приготовления пищи или душа – всё это способствует проникновению влаги на более холодные поверхности стен.

Генеральный подрядчик This Old House Том Сильва объясняет, что влажная нижняя сторона означает, что влага проникает сквозь стену или пол из окружающей почвы. В таких случаях добавление внутренних покрытий или пароизоляционных пленок помогает только после устранения внешнего источника. Сухая нижняя сторона с конденсатом сверху говорит о том, что сам воздух содержит слишком много влаги, проблема, которая часто решается с помощью осушителя воздуха.

Что требуется для каждого результата дальше

Проблемы с конденсатом требуют изменений внутри помещения. Проветривайте после приготовления пищи и принятия душа. Включайте вытяжные вентиляторы. Ремонтируйте поврежденные уплотнители окон. Поддерживайте полы вдоль стен сухими.

Для борьбы с протечками снаружи требуется ремонт водосточных труб, выравнивание грунта или устранение трещин в фундаменте.

Если влага проникает через пол, Сильва рекомендует многослойную защиту: укладка войлока поверх плиты с перекрывающимися швами, затем полиэтиленовая пленка, проложенная от основания вниз по стенам и по полу.

Когда фольги недостаточно

Большие пятна, активная плесень, отслаивающиеся обои и сильный затхлый запах – все это указывает на необходимость профессионального осмотра. Если влага быстро появляется снова после проверки, то проблема гораздо глубже, чем просто поверхностная конденсация.

