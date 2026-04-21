'Чернобыль под водой': затонувшая советская подводная лодка до сих пор загрязняет океан

Исследователи зафиксировали уровни цезия и стронция, превышающие норму в сотни тысяч раз.

Спустя 36 лет после катастрофы советская атомная подводная лодкаК-278 "Комсомолец" остается источником утечки радиации на дне Норвежского моря. Уровень некоторых изотопов вблизи реактора в сотни тысяч раз превышает естественный фон, пишет 19FortyFive.

Подводная лодка затонула 7 апреля 1989 года у острова Медвежий после масштабного пожара в инженерном отсеке. Огонь быстро вышел из-под контроля, вынудив экипаж покинуть судно. В результате лодка опустилась на глубину около 5500 футов (более 1600 метров), где находится до сих пор.

Новые данные: утечка продолжается

Согласно исследованию, опубликованному в Proceedings of the National Academy of Sciences, команда во главе с Джастином Гвинном обнаружила, что реактор подводной лодки до сих пор выделяет радиоактивные изотопы. Эту аварию эксперты называют "Чернобылем под водой".

В частности, уровень цезия превышает норму морской воды в 800 000 раз, а стронция – в 400 000 раз. Радиоактивные вещества также обнаружили в морских организмах вблизи обломков.

Есть и обнадеживающие сигналы

В то же время исследователи не зафиксировали утечки плутония из торпедного отсека. Защитные титановые конструкции, установленные более 30 лет назад, остались целыми и сдерживают более опасные материалы.

Кроме того, морская вода постепенно разбавляет радиоактивные изотопы. Уже на небольшом расстоянии от реактора уровень радиации существенно снижается, а в донных отложениях за пределами зоны воздействия опасных показателей не обнаружено.

Несмотря на это, реактор продолжает корродировать и медленно выбрасывать радиоактивные элементы. Ученые подчеркивают: ситуация требует постоянного мониторинга с помощью подводных дронов.

