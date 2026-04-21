В Индии построили необычный ресторан из морских контейнеров (фото)

В Индии, в штате Тамилнад, местная студия Wallmakers превратила в ресторан морские контейнеры, которые сложили друг на друга и покрыли слоем утрамбованной земли, пишет Dezeen.

Заведение площадью 439 квадратных метров получило название Petti (в переводе с тамильского - "коробка"). Ресторан расположен на узком участке в городе Тутикорин - индустриальном портовом центре, где заброшенные контейнерные конструкции являются привычным явлением.

Архитекторы использовали избыток списанных контейнеров в качестве основы проекта: двенадцать из них разрезали вдоль пополам и закрепили на стальном каркасе. Так образовалась серия зигзагообразных стен, которые впоследствии покрыли перфорированной решеткой из утрамбованной земли.

В студии пояснили, что большое количество брошенных контейнеров в городе вдохновило их на сочетание материалов, которые обычно не используют вместе - стали и грунта.

Контейнеры установили вертикально, чтобы обеспечить большую высоту помещений - в отличие от стандартных 2,4 метра при горизонтальном расположении. Все элементы смонтировали с помощью крана в течение одной недели, после чего сварили в единую конструкцию, дополнив бетонными плитами перекрытий.

Чтобы создать вытянутую форму здания, половины контейнеров расположили в шахматном порядке. Часть подняли над землей, образовав стеклянные проемы внизу и отверстия для света сверху. Благодаря этому оба уровня двухэтажного ресторана получают достаточное естественное освещение. Кроме того, такая схема способствует естественной вентиляции и охлаждению помещений.

Внешнюю поверхность контейнеров покрыли слоем утрамбованной земли, который плавно расширяется у основания. Перфорированная структура покрытия частично открывает металлическую поверхность контейнеров и помогает улучшить теплоизоляцию здания.

Диагональная структура контейнеров определила и внутреннюю планировку: в каждой секции разместили уютные ниши с кабинами и треугольными столами.

Интерьер оформлен в насыщенном красном цвете, который контрастирует с индустриальной фактурой металла. Пространство дополняют люстры из старых труб и пол из переработанной древесины.

Архитекторы отмечают, что планировка позволяет каждой группе гостей иметь свое личное пространство даже на узком участке.

О студии

Wallmakers была основана архитектором Вину Даниэлем в 2007 году. В 2023 году Даниэль оказался в центре критики из-за использования неоплачиваемых стажировок, которые, по его словам, имеют образовательную ценность.

Помимо этого проекта, студия также создала в сельской местности Каржата жилой дом-мост, покрытый слоем "пушистой" соломенной кровли, а также дом в Керале, построенный с использованием переработанных игрушек.

Напомним, крупнейший авиаперевозчик Новой Зеландии Air New Zealand внедряет новый формат комфорта для пассажиров экономкласса - на дальнемагистральных рейсах появятся двухъярусные спальные капсулы. Так, уже в мае перевозчик откроет бронирование так называемых мест Skynest ("Небесное гнездо"), которые позволят пассажирам экономкласса полноценно лежать во время полета. Впервые новинку запустят на отдельных ультрадальних рейсах между Нью-Йорком и Оклендом. Сами полеты начнутся в ноябре.

Вас также могут заинтересовать новости: