Масштабный энергосбой произошел в Европе

В ночь на воскресенье из-за перебоев с электроснабжением в Западной Европе во Франции остались без электричества около пяти миллионов жителей.

"Мы оказались совсем рядом с полным европейским отключением", - сообщил представитель французской электрораспределительной компании RTE Пьер Бонар, слова которого цитирует РИА Новости.

По данным RTE, причиной проблем в электрораспределительной сети стало резкое похолодание в Германии, которое повлекло за собой увеличение потребления электроэнергии. Сети не справились с возросшей нагрузкой, и на двух линиях высокого напряжения начались перебои, которые стали причиной автоматического отключения других линий.

На восстановление нормального электроснабжения понадобилось около полутора часов.

По словам Бонара первые отключения произошли в Германии в субботу около 22.00 по местному времени, а вслед за этим стали отключаться сети во Франции и Италии.

Во Франции в наибольшей степени были затронуты Париж и столичный регион Иль-де-Франс, а также департаменты северной и центральной части страны.

В Париже пожарным-спасателям пришлось около 40 раз выезжать по вызовам, чтобы вызволять людей, которых отключение электроэнергии застало в лифтах. Пострадавших нет.

Отключения затронули не только бытовых потребителей, но и транспортные сети. Например, в северных и центральных районах Франции около десятка скоростных экспрессов TGV оказались обездвиженными и прибыли в пункты назначения с опозданиями.

По данным компании Аэропор де Пари, работу столичных аэропортов отключения элентроэнергии не затронули.