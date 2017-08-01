За три года россияне обеднели на 20% - исследование

Реальные доходы населения России с октября 2014 года по май 2017 года упали на 19,2%. В мае 2017 года 38% россиян ощущали трудности с покупкой одежды и еды. К такому выводу пришли авторы мониторинга "Население России в 2017 году: доходы, расходы и социальное самочувствие", подготовленного Институтом социальной политики НИУ Высшей школы экономики.

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"Май 2017 года по сути стал тридцать первым месяцем сокращения реальных доходов россиян, и по сравнению с октябрем 2014 года — последним периодом устойчивого роста реальных доходов — падение за прошедшее время составило 19,2%", — говорится в исследовании ВШЭ.

"С начала периода экономической нестабильности — ноября 2014 года — прирост потребительских цен к концу мая 2017 года составил 25,7%", — сказано в исследовании.

Эксперты ВШЭ указывают, что при этом цены на продукты питания выросли на 28,5%, непродовольственные товары — на 26,%, услуги — на 21,3%.

В мае 2017 года доля населения, которое оценивает материальное положение своих семей как плохое или очень плохое, составила 20%; доля семей, испытывающих затруднения с приобретением одежды или продуктов питания (бедных по оценке потребительских возможностей) – 38%. В период с ноября 2016 года по май 2017 года уровень бедности по потребительским возможностям существенно не изменился.

В то же время доля населения, которое считает свое материальное положение хорошим или очень хорошим возросла, достигнув максимального с 2012 года значения - 17%.

Как сообщал УНИАН, эксперты РАНХиГС подсчитали, что почти треть россиян в 2017 году для улучшения материального положения занимались производством продукции в личном подсобном хозяйстве.