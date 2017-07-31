Треть россиян стали выживать как в 90-е, выращивая овощи на огороде - исследование

Почти треть россиян в 2017 году для улучшения материального положения занимались производством продукции в личном подсобном хозяйстве. Об этом говорится в Мониторинге экономической ситуации в России экспертов РАНХиГС.

Исследователи отмечают, что в поведении россиян преобладают в основном архаичные формы улучшения своего материального положения, распространенные еще в ходе кризиса "выживания" в 1990-х годах, а не активные инновационные практики.

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Отмечается, что средний класс в России также вынужден менять стратегии своего потребительского поведения. Во втором квартале 2017 года доля тех, кто экономил на питании вне дома, составила 69 процентов, 63 процента представителей среднего класса старались экономить на отпуске.

"Привыкание российского населения к вялотекущему кризису (в том числе к стабильному небольшому снижению реальных доходов) привело к тому, что граждане уже не ощущают резкого ухудшения своего материального положения", - отмечается в исследовании.

Интересно, что при этом россияне стали более позитивно оценивать динамику своего материального положения. Если в июле 2015 года и 2016 года доля лиц, считающих, что их материальное положение за последние два-три месяца ухудшилось, составляла соответственно 44 и 32 процента, то в июле 2017 года - 28 процентов.

Как сообщал УНИАН, эксперты подсчитали потери россиян от продуктового эмбарго. Денежные потери на одного потребителя от эмбарго они оценили в 4,4 тыс. руб. в год.