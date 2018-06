В Иране произошло второе нападение: неизвестные атаковали мавзолей, один смертник подорвал себя

В Иране во второй раз за день было совершено нападение вооруженных мужчин – на этот раз в мавзолее Хомейни.

Об этом говорится в сообщении иранского информационного агентства Tasnim в Twitter.

«О еще одной стрельбе сообщили в мавзолее имама Хомейни в южном Тегеране; пока несколько человек получили ранения», – говорится в сообщении.

#BreakingNews: Another shooting reported at mausoleum of Imam Khomeini in southern #Tehran; Some injured so far#Iran — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) 7 июня 2017 г.

Как уточняет агентство Mehr со ссылкой на другие СМИ, 2 нападавших были арестованы, третий нападавший - женщина, - оказалась смертницей и взорвала на себе «пояс шахида».

#BREAKING#Iran shooting

Media reports say 2 attackers arrested in Imam Khomeini shrine, third suicide shooter ahs detonated his vest. — Mehr News Agency (@MehrnewsCom) 7 июня 2017 г.

#BREAKING#Iran shooting

Suicide bomber in Imam Khomeini shrine was reportedly a woman. She blew up herself outside shrine on western yard. pic.twitter.com/gXfV5OGm0r — Mehr News Agency (@MehrnewsCom) 7 червня 2017 р.

По данным агентства Fars, сейчас парламент, на который напали ранее, окружен правоохранителями.

#BREAKING#Iran Shooting@FarsNews_Agency says one of gunmen inside Parliament is a suicide bomber, currently surrounded by security forces. — Mehr News Agency (@MehrnewsCom) 7 июня 2017 г.

Читайте такжеВ Иране завершилось голосование на президентских выборах

Как сообщал УНИАН, по информации Reuters, ранее в здании парламента Ирана произошел инцидент со стрельбой. Как проинформировало агентство Tasnim, в результате стрельбы ранены два человека. Также, по информации Tasnim, в здании удерживаются заложники, однако представители службы безопасности не подтверждают эту информацию.