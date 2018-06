В парламенте Ирана произошла стрельба, есть пострадавшие (видео)

В здании парламента Ирана произошел инцидент со стрельбой, сообщает Reuters.

Издание уточняет, что не смогло подтвердить эту информацию из независимых источников.

Читайте такжеВ метро Тегерана столкнулись два поезда: десятки пострадавших (видео)

По данным агентства Tasnim, в результате стрельбы ранены два человека. Также, по информации Tasnim, в здании удерживаются заложники, однако представители службы безопасности не подтверждают эту информацию.

По некоторым данным, отмечает Tasnim, нападавший арестован, однако подтверждения этой информации нет.

First video emerges of the aftermath of Iran Parliament shooting incident#IranParliamentpic.twitter.com/04WTu9PrnV