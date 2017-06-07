В парламенте Ирана произошла стрельба, есть пострадавшие (видео)

09:33, 07 июня 2017
Мир
1825 1

В здании парламента Ирана неизвестные открыли стрельбу.

REUTERS

В здании парламента Ирана произошел инцидент со стрельбой, сообщает Reuters.

Издание уточняет, что не смогло подтвердить эту информацию из независимых источников.

Читайте такжеВ метро Тегерана столкнулись два поезда: десятки пострадавших (видео)

По данным агентства Tasnim, в результате стрельбы ранены два человека. Также, по информации Tasnim, в здании удерживаются заложники, однако представители службы безопасности не подтверждают эту информацию.

По некоторым данным, отмечает Tasnim, нападавший арестован, однако подтверждения этой информации нет.

Издание Fars сообщает о троих раненых – бойце Стражей исламской революции и двух гражданских, пришедших в парламент для встречи с депутатами от своего региона.

Личность нападавшего пока не установлена. Как заявил журналистам один из депутатов, стрелявший попытался скрыться в одном из близлежащих зданий, однако был задержан.

Как рассказал изданию член парламента Эльяз Хазрати, нападавших было трое, два из которых были вооружены автоматами Калашникова, а третий - пистолетом.

Кроме того, передает Tasnim, стрельба началась и в мавзолее аятоллы Хаменеи.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Атака на парламент и мавзолей в Иране
Теги: #стрельба в парламенте#стрельба в Иране