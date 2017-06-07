В парламенте Ирана произошла стрельба, есть пострадавшие (видео)

В здании парламента Ирана произошел инцидент со стрельбой, сообщает Reuters.

Издание уточняет, что не смогло подтвердить эту информацию из независимых источников.

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По данным агентства Tasnim, в результате стрельбы ранены два человека. Также, по информации Tasnim, в здании удерживаются заложники, однако представители службы безопасности не подтверждают эту информацию.

По некоторым данным, отмечает Tasnim, нападавший арестован, однако подтверждения этой информации нет.

First video emerges of the aftermath of Iran Parliament shooting incident#IranParliamentpic.twitter.com/04WTu9PrnV — Press TV (@PressTV) June 7, 2017

Издание Fars сообщает о троих раненых – бойце Стражей исламской революции и двух гражданских, пришедших в парламент для встречи с депутатами от своего региона.

Личность нападавшего пока не установлена. Как заявил журналистам один из депутатов, стрелявший попытался скрыться в одном из близлежащих зданий, однако был задержан.

Как рассказал изданию член парламента Эльяз Хазрати, нападавших было трое, два из которых были вооружены автоматами Калашникова, а третий - пистолетом.

Кроме того, передает Tasnim, стрельба началась и в мавзолее аятоллы Хаменеи.