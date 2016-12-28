"Не можем больше позволять такого отношения": Трамп вступился за Израиль в скандале вокруг резолюции ООН

Избранный президент Дональд Трамп, инаугурация которого запланирована на 20 января, заявил, что больше нельзя позволять такого пренебрежительного отношения к Израилю. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Он призвал Израиль подождать официальной даты инаугурации президента США.

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«Мы не можем больше позволить такое отношение к Израилю – с презрением и неуважением. Они когда-то были большим другом США... но это уже не так. Началом конца была ужасная сделка с Ираном, а теперь это (ООН)! Израиль, держись, 20 января уже скоро (дата официальной инаугурации Трампа – ред)», - написал Трамп.

not anymore. The beginning of the end was the horrible Iran deal, and now this (U. N.)! Stay strong Israel, January 20th is fast approaching! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 декабря 2016 г.

Как сообщал УНИАН, Совет безопасности ООН 23 декабря принял резолюцию, в которой содержится призыв к Израилю прекратить строительство поселений на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим. Резолюцию поддержали 14 членов Совбеза, американская сторона воздержалась.

Ранее США блокировали любые подобные проекты. Позже избранный президент США Дональд Трамп заявил, что после вступления его в должность отношения ООН и США изменятся. Израиль отказался выполнять резолюцию Совета безопасности ООН.