"Не можем больше позволять такого отношения": Трамп вступился за Израиль в скандале вокруг резолюции ООН

Избранный президент Дональд Трамп, инаугурация которого запланирована на 20 января, заявил, что больше нельзя позволять такого пренебрежительного отношения к Израилю. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Он призвал Израиль подождать официальной даты инаугурации президента США.

«Мы не можем больше позволить такое отношение к Израилю – с презрением и неуважением. Они когда-то были большим другом США... но это уже не так. Началом конца была ужасная сделка с Ираном, а теперь это (ООН)! Израиль, держись, 20 января уже скоро (дата официальной инаугурации Трампа – ред)», - написал Трамп.

not anymore. The beginning of the end was the horrible Iran deal, and now this (U. N.)! Stay strong Israel, January 20th is fast approaching!