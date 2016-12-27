Нетаньяху обещает жестко реагировать на резолюции ООН

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице премьер-министра Израиля в Facebook.

«Утром я прочёл в нескольких газетах о моей агрессивной позиции по отношению к странам, проголосовавшим против нас в ООН. У Израиля есть национальная гордость, и мы не подставим другую щёку. Это взвешенный, твёрдый и ответственный ответ. Естественная реакция здравомыслящего народа – разъяснить странам мира, что произошедшее в Организации Объединенных Наций для нас неприемлемо», – заявив Нетаньяху на церемонии, посвященной развитию севера страны.

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"Эта реакция важна и в том случае, если в следующем месяце будет предпринята ещё одна или две попытки навредить нам. Но ничего нет эффективнее решительной реакции, поскольку, в сущности, она создаёт основу для другого отношения в будущем, поэтому нелепо представлять наш протест объявлением мировой войны. Хватит вести себя, как в галуте. Я говорю вам, что в раболепии нет политической мудрости. Наши отношения со странами мира, не только не пострадают, но и со временем улучшатся, поскольку уважают сильные государства, способные отстаивать свою позицию, и презирают слабые, готовые унижаться и склоняться в подобострастном поклоне", - добавил глава израильского правительства.

Как сообщал УНИАН, Совет безопасности ООН 23 декабря принял резолюцию, в которой содержится призыв к Израилю прекратить строительство поселений на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим.

Резолюцию поддержали 14 членов Совбеза, американская сторона воздержалась. Ранее США блокировали любые подобные проекты. Позже избранный президент США Дональд Трамп заявил, что после вступления его в должность отношения ООН и США изменятся.

Израиль отказался выполнять принятую резолюцию Совета безопасности ООН.