Оружие похитителей ливийского самолета оказалось муляжом - премьер Мальты

22:50, 23 декабря 2016
Мир
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Предварительная судебная экспертиза показала, что оружие, которое использовали похитители самолета Afriqiyah Airways оказалось муляжом.

REUTERS

Об этом на своей странице в Twitter написал премьер-министр Мальты Джозеф Мускат.

"Первичная судебная экспертиза показала, что оружие, использованное при захвате Afriqiyah, является муляжом", - сказано в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, авиалайнер A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, выполнявший перелет по внутреннему маршруту, был захвачен. На борту самолета, следовавшего из ливийского города Себа в Триполи, находилось 118 человек. Угнанный лайнер приземлился в аэропорту Мальты. Согласно сообщению, двое похитителей, они угрожали взорвать самолет.

После освобождения пассажиров, угонщики сдались представителям мальтийских правоохранительных органов. Отмечается, что похитителей зовут Муса Шаха и Ахмед Али, им около 25 лет, они из Ливии.

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Теги: #самолет#Afriqiyah Airways