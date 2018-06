Оружие похитителей ливийского самолета оказалось муляжом - премьер Мальты

Об этом на своей странице в Twitter написал премьер-министр Мальты Джозеф Мускат.

"Первичная судебная экспертиза показала, что оружие, использованное при захвате Afriqiyah, является муляжом", - сказано в сообщении.

Initial forensic exams now showing weapons used in Afriqiyah hijack are replicas.