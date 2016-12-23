Угонщики ливийского самолета согласились отпустить заложников

14:32, 23 декабря 2016
Мир
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Угнавшие самолет ливийской авиакомпании Afriqiyah Airway на Мальту согласились отпустить всех находящихся на борту и сложить оружие. 

Похищенный ливийский лайнер приземлился на Мальте / REUTERS

Об этом сообщает "Медуза", ссылаясь на Malta Today.

На борту самолета A320, как сообщалось ранее, находятся 118 человек — 111 пассажиров и семь членов экипажа.

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Среди них 82 мужчины и 28 женщин и один ребенок. 

Как сообщал УНИАН, авиалайнер A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, выполнявший перелет по внутреннему маршруту, был захвачен.

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Новость в сюжете: Угон ливийского лайнера
Теги: #заложники#Мальта