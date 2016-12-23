Угонщики ливийского самолета согласились отпустить заложников

Об этом сообщает "Медуза", ссылаясь на Malta Today.

На борту самолета A320, как сообщалось ранее, находятся 118 человек — 111 пассажиров и семь членов экипажа.

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Среди них 82 мужчины и 28 женщин и один ребенок.

Как сообщал УНИАН, авиалайнер A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, выполнявший перелет по внутреннему маршруту, был захвачен.