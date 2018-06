Похитители ливийского самолета в Мальте сдались правоохранителям

Об этом сообщает Times of Malta.

Как сообщалось ранее, всех пассажиров захваченного ливийского лайнера отпустили, похитители все еще оставались на борту.

Также в сообщении сказано, что похитителей звать Муса Шаха и Ахмед Али, им около 25 лет, они из Ливии. Они сторонники Муаммара Каддафи, ливийского диктатора, который управлял страной с конца 1970-х; его убили во время гражданской войны в Ливии в 2011 году. Один из преступников выходил на трап самолета с зеленым полотнищем в руках - флагом Ливии в 2011 году.

Один из угонщиков самолета сказал, что они собирались организовать новую партию в Ливии - и таким образом решили заявить о ней. Турецкое агентство Anadolu со ссылкой на представителя авиакомпании рассказал, что похитители просили политического притулоку на Мальте.

Как сообщал УНИАН, авиалайнер A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, выполнявший перелет по внутреннему маршруту, был захвачен. На борту самолета, следовавшего из ливийского города Себа в Триполи, находилось 118 человек. Угнанный лайнер приземлился в аэропорту Мальты. Согласно сообщению, двое похитителей, они угрожали взорвать самолет.

Hijackers surrendered, searched and taken in custody.