Спасение "Обители покоя": в Афганистане готовят масштабную реконструкцию старинного дворца (фоторепортаж)
13:51, 07 октября 2016Мир
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В Афганистане продолжается реконструкция старинного дворца "Дар уль-Аман" недалеко от Кабула, название которого переводится с языка пушту как "Обитель спокойствия".
Женщины-инженеры обсуждают план реконструкции дворца / Фото REUTERS
На реконструкцию дворца "Дар уль-Аман" власти страны намерены выделить 20 млн долларов.
Дворец "Дар уль-Аман" находится на юго-западной окраине Кабула, столицы Афганистана, на хорошо просматривающейся со всех сторон возвышенности, которую афганские старики по памяти еще именуют Афшар-Тапа, а молодежь - просто 14-м муниципальным районом.
Дворец был построен в середине 1920-х годов с помощью группы немецких архитекторов во времена правления короля Амануллы-хана. С того времени комплекс неоднократно страдал от непрекращающихся боевых действий, и на данный момент превратился в руины.
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