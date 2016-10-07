Спасение "Обители покоя": в Афганистане готовят масштабную реконструкцию старинного дворца (фоторепортаж)

На реконструкцию дворца "Дар уль-Аман" власти страны намерены выделить 20 млн долларов.

Дворец "Дар уль-Аман" находится на юго-западной окраине Кабула, столицы Афганистана, на хорошо просматривающейся со всех сторон возвышенности, которую афганские старики по памяти еще именуют Афшар-Тапа, а молодежь - просто 14-м муниципальным районом.

Дворец был построен в середине 1920-х годов с помощью группы немецких архитекторов во времена правления короля Амануллы-хана. С того времени комплекс неоднократно страдал от непрекращающихся боевых действий, и на данный момент превратился в руины.