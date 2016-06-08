Внутри "Обители спокойствия": Reuters показало руины дворца "Дар уль-Аман" в Афганистане (фоторепортаж)
Агентство Reuters показало фотографии руин старинного дворца "Дар уль-Аман" в Афганистане, название которого переводится с языка пушту как "Обитель спокойствия".
Журналистов допустили на территорию дворца во время представления проекта его реконструкции под председательством президента Афганистана Ашрафа Гани Ахмадзая.
Отметим, как ранее сообщало издание afghanistantoday.ru, на реконструкцию дворца "Дар уль-Аман" власти страны намерены выделить 20 млн долларов.
Дворец "Дар уль-Аман" находится на юго-западной окраине Кабула, столицы Афганистана, на хорошо просматривающейся со всех сторон возвышенности, которую афганские старики по памяти еще именуют Афшар-Тапа, а молодежь - просто 14-м муниципальным районом.
Читайте такжеВ Кабуле проходят протесты из-за изменения маршрута многомиллионного энергопроекта (фоторепортаж)
Дворец был построен в середине 1920-х годов с помощью группы немецких архитекторов во времена правления короля Амануллы-хана. С того времени комплекс неоднократно страдал от непрекращающихся боевых действий, и на данный момент превратился в руины.
Как сообщал УНИАН, в Иордании прошли празднования по случаю 100-й годовщины начала Антитурецкого восстания на Ближнем Востоке, которое привело к образованию ряда независимых арабских государств.