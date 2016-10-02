Австралия сообщила, когда назовут виновных в катастрофе MH17

Имена ответственных за атаку на малазийский "Боинг" рейса MH17 могут быть названы до конца этого года, сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра иностранных дел Австралии Джули Бишопа.

"До конца года, возможно, в начале следующего года, список тех, кто, как мы считаем, должен быть привлечен к ответственности будет подтвержден, а затем должен быть судебный процесс", - сообщил он.

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Как сообщалось, международная команда по расследованию катастрофы самолета "Боинг" рейса МН17, произошедшей 17 июля 2014 года, пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК "Бук", доставленного с территории России.

Катастрофа самолета Boeing-777 рейса MH17 унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии.