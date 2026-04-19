Люди должны получить право на вооруженную самозащиту: Клименко сделал заявление после теракта

Люди должны получить право на вооруженную самооборону, высказал свое мнение министр.

Министр внутренних дел Игорь Клименко в связи с общественным резонансом прокомментировал вчерашний теракт в Киеве и поведение полицейских во время него.

Он отметил, что трагедия в Киеве справедливо подняла ряд дискуссионных вопросов. Прежде всего министр обратил внимание на действия полицейского и полицейской, прибывших на место теракта.

"Позорное, недостойное поведение. Это - позор для всей системы. Они отстранены, ведется расследование. Также будут приняты дополнительные кадровые решения в отношении руководителей", – прокомментировал министр.

При этом Клименко отметил, что некорректно делать обобщения в отношении всей полиции только по действиям этих двух сотрудников, поскольку в этой же спецоперации профессионально и быстро отработали КОРД, криминальные аналитики.

Во-вторых, глава МВД описал состояние самого террориста. "Психическое состояние нападавшего явно было нестабильным. Как он получил необходимые медицинские справки для продления разрешения на оружие, нужно выяснить. Это будет сделано в рамках расследования", – заверил министр.

Отдельно Клименко подчеркнул в связи с этим, что "никаких массовых проверок владельцев оружия не будет".

В-третьих, министр прояснил ситуацию относительно предоставления права на огнестрельное оружие (включая короткоствольное) гражданским лицам:

"Считаю, что люди должны получить право на вооруженную самооборону. Особенно после опыта, когда в начале полномасштабного вторжения гражданские лица получали оружие для национального сопротивления".

Подводя итог, Клименко сказал, что в ближайшее время будут проведены экспертные обсуждения с участием народных депутатов, общественности, журналистов, ветеранского сообщества по подготовке окончательной версии законопроекта о гражданском оружии.

"Наша задача – сделать выводы и укрепить систему там, где это необходимо", – подытожил министр.

Теракт в Киеве: что известно на данный момент

18 апреля вечером мужчина начал стрелять по прохожим в Голосеевском районе Киева. Затем он зашел в супермаркет, где взял людей в заложники.

На место происшествия прибыли спецназовцы, которые вели переговоры со стрелком 40 минут. Затем его ликвидировали.

Дело квалифицировали как теракт. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса. У следствия есть несколько версий произошедшего.

В настоящее время в больницах находятся 8 раненых в результате теракта. По данным мэра Киева Виталия Кличко, среди них – один ребенок, который находится в стабильном состоянии средней тяжести. Среди взрослых один пострадавший – в крайне тяжелом состоянии, трое – в тяжелом и трое – в состоянии средней тяжести.

Кроме того, сегодея Офис генпрокурора сообщил об открытии уголовного производства по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками полиции во время террористического акта в Киеве 18 апреля.

