Украина серьезно проредила ПВО россиян в Крыму: Криволап раскрыл детали

Украина довольно серьезно проредила противовоздушную оборону (ПВО) российских оккупантов в Крыму.

Такое мнение в эфире Radio NV высказал авиаэксперт и аналитик Константин Криволап, оценивая украинские удары. "Мы очень серьезно взялись за Крым. За это время там были удары, в том числе, по всем аэродромам. По Каче и по Сакам – очень серьезные. Сейчас снова был удар по Каче, она снова пострадала", – отметил он.

Криволап добавил, что российские военные корреспонденты "ныли" по поводу того, где же российская противовоздушная оборона. "А ПВО нет. Так получилось, ПВО заканчивается. Потому что за все это время мы довольно серьезно проредили все это хозяйство", – подчеркнул эксперт.

Он привел пример недавнего удара по феодосийскому пункту, где стоит зенитный ракетный комплекс С-400, защищающий Крымский мост.

"Все наши усилия, за исключением, скажем так, Луганской области, направлены на юг. И у меня сложилось такое впечатление, что мы уже довольно серьезно проредили ПВО Крыма. Россияне пытаются ее как-то защитить, но с каждым днем это становится все труднее и труднее. Потому что нечем защищать ни Москву, ни Московскую область, ни другие регионы, так как мы и там растягиваем все", – подчеркнул Криволап.

В то же время, говорит он, "27 башен, которые поставили вокруг Валдая, – это, пожалуй, самая мощная сейчас система, защищающая некую объектную ПВО, которая называется "резиденция президента России".

Как сообщалось, ранее военный эксперт Павел Нарожный отмечал, что россияне перебрасывают все больше средств ПВО на оккупированные территории Украины, чтобы остановить постоянные удары ВСУ по своим военным объектам.

По словам Нарожного, в России есть три наиболее защищенных района – Москва, Калининград, временно оккупированный Крым и другие оккупированные территории Украины.

Эксперт также отметил, что, согласно данным OSINT-аналитиков, из Москвы и Калининграда около 30% систем ПВО было снято и переброшено на временно оккупированные украинские территории "в надежде остановить бесконечные украинские атаки, которые идут волна за волной".

