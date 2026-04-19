Знакомы три месяца: известный поэт-воин женился во второй раз (фото)

О помолвке Павла Вышебабы и Анжелики Кравец стало известно всего пару недель назад.

Украинский поэт и военнослужащий Павел Вышебаба женился на своей возлюбленной, писательнице и модели Анжелике Кравец. Свадьбу пара сыграла в Тернополе 18 апреля.

"Наибольшая благодарность за этот день моему мужу, который сделал все, как я хотела и чтобы я была счастлива", - отметила Анжелика в Instagram, поделившись праздничными кадрами.

Судя по опубликованным фото и видео, одну из свадебных фотосессий пара устроила в книжном магазине.

"Всегда хотели поснимать в книжном магазине, а когда в кадре писатель, то уже лучшего сочетания не будет", - отметила невеста.

Напомним, помолвке Вышебабы и Кравец стало известно всего две недели назад, 4 апреля.

"Не знаю, почему решил, что она может ответить "да", мы знакомы всего три месяца. Бывает, что чувствуешь сильно и насквозь, что это твой человек и нет смысла тянуть время. Поэтому, когда Анжелика снова приехала ко мне на восток, я среди своих побратимов из минометной батареи "Минотавр", сделал ей предложение", - написал тогда боец.

