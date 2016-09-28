Климкин о катастрофе MH17: российский "Бук" пришел, убил 298 человек и ушел

Об этом председатель украинского внешнеполитического ведомства написал в Twitter после представления предварительных результатов Совместной следственной группы по уголовному расследованию катастрофы самолета «Боинг 777» (рейс MH17).

«Российский «Бук» пришел, убил 298 человек и ушел. Российские войска пришли, убивают тысячи и тоже должны уйти. И обязательно уйдут», - заявил Климкин.

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Справка УНИАН. Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территорией Донецкой области.

Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовала отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук».

Совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит ввезенным из России в Украину зенитно-ракетным комплексом «Бук» с подконтрольной боевикам территории Донбасса.