'Он по жизни испуганный': эксперт объяснил, отменит ли Путин парад в Москве 9 мая

С каждым днем у Украины появляется всё больше возможностей дотянуться до Москвы.

В российских СМИ циркулирует информация о том, что Владимир Путин может отменить свой "парад Победы" 9 мая в Москве из-за страха перед украинскими атаками. Решится ли российский диктатор так опозориться и как он собирается обезопасить себя – проанализировал в интервью "Телеграфу" дипломат и политик Роман Безсмертный.

Он отметил, что во многих регионах парады уже отменены, в частности, не будет парада военно-морских сил в Санкт-Петербурге, поэтому слухи об отмене "парада Победы" имеют под собой основания.

По его мнению, в Москве парад ограничится какой-то короткой программой.

"Путин напуган по жизни. И поэтому он будет делать все, чтобы сократить парады до минимума", – отметил он.

Дипломат добавил, что Путин прекрасно понимает, что Украина с каждым днем имеет все больше потенциала, чтобы достичь Москвы, поэтому будет принимать различные меры безопасности, в частности, может прикрыться гражданскими людьми.

"Он будет прятаться или за сокращением времени, или за какими-то другими шагами, скажем, без военной техники, или просто мирная демонстрация, потому что он захочет прикрыться людьми. Он же прекрасно понимает, что ВСУ не будут бить по людям, несмотря на всю их (российскую) подлость и поддержку московского царя", – подчеркнул Безсмертный.

Будет ли парад в Москве

Ранее военный эксперт Юрий Федоров отметил, что парад Победы, который 9 мая традиционно проходит в Москве и в большинстве крупных городов России, в этом году может быть отменен или проведен в урезанном формате.

А ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман пояснил, что и проведение парада, и его отмена будут одинаково плохими для Кремля. С одной стороны, принять решение о проведении парада – значит подвергнуть себя опасности наших ударов. А отказ от парада подтвердит, что Москва не защищена. И что это большая проблема, что наши дроны способны преодолевать противовоздушную оборону российской столицы.

Вас также могут заинтересовать новости: