Алина Гросу нарушила молчание после родов и показала сына с мужем (фото)

Певица родила первенца 17 апреля.

Известная украинская певица Алина Гросу, которая на днях впервые стала мамой, дала понять, как чувствует себя после родов, и поделилась новыми фото с малышом и мужем. Их лица при этом она не показала.

"Все мои подружки говорят, что я с детства им говорила, что мечтаю о сыне. Я этого не помню. Но только теперь по-настоящему понимаю, какое это счастье", - написала исполнительница в своем первом сообщении в Instagram после новости о рождении малыша.

Она также призналась, что искренне восхищается и любуется своим сыном, как никто другой.

"Девочки, я точно знаю, что у каждой из вас есть подруга - мама ангелочка, которая присылает вам каждый пук своего лучшего в мире ребенка, и вас уже это, мягко говоря, немного бесит. У моих подруг теперь тоже есть такая подруга. С чем я их и поздравляю. Потому что так любоваться 4 килограммами мальчишки может только его мама. И, надеюсь, в будущем хорошая жена", - отметила звезда.

Напомним, как писал УНИАН, 17 апреля 30-летняя украинская певица Алина Гросу родила первенца.

