Бетонные шары весом 400 тонн могут аккумулировать электроэнергию на дне океана: что известно

Stored Energy in the Sea - это система, которая использует силу природы.

В 2016 году немецкий Институт Фраунгофера разработал инновационную технологию Stored Energy in the Sea (StEnSea), которая позволяет хранить электроэнергию с помощью бетонных шаров весом в несколько сотен тонн, размещенных на морском дне. Также в этом году у берегов Калифорнии запустят новый проект под названием StEnSea 2.0, пишет GRYOnline.pl.

Бетонные шары помогают хранить электроэнергию

Stored Energy in the Sea - это система, которая использует силу природы, на которую ранее не обращали внимания в энергетическом контексте. В данном случае подводное давление играет ключевую роль, ведь оно постоянно воздействует на погруженные в воду бетонные шары.

"Они (бетонные шары - УНИАН) служат хранилищами энергии, которые сохраняют избыток электроэнергии, используя ее для выкачивания воды изнутри шара наружу. Когда потребность в электроэнергии растет, клапаны открываются, и вода под воздействием огромного давления океана стремительно поступает внутрь, приводя в движение турбину и генерируя электроэнергию. Таким образом, эта технология, которой уже 10 лет, сохраняет энергию в виде разницы давления", - объясняют в материале.

Такое решение очень выгодно с точки зрения экономии места, ведь шары фактически требуют погружения, что позволяет сохранить свободное пространство на суше.

"StEnSea является хорошим дополнением к морским ветровым электростанциям, где все оборудование находится далеко от береговой линии, а хранение энергии представляет собой проблему. Теоретически распространение StEnSea должно решить эту проблему", - отмечают в издании.

Уже скоро США смогут убедиться, как эта система работает на практике, ведь в конце 2026 года должен быть запущен StEnSea 2.0. Местом размещения выбрано побережье Калифорнии из-за резкого погружения дна, что позволяет удобно разместить систему достаточно близко к берегу.

"В настоящее время ведутся работы по калибровке турбин и насосов на глубине около 600 метров. За бетонные шары диаметром 9 метров и весом около 400 тонн отвечает компания Sperra, которая, что интересно, использовала технологию 3D-печати в бетоне, что позволило сократить затраты и время производства. Однако это лишь прототип, поскольку в конечном итоге бетонные элементы должны иметь диаметр целых 30 метров", - отмечается в публикации.

