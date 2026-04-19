Премьер Словакии во что бы то ни стало хочет побывать в Москве.

Литва и Латвия отказались разрешить пролет самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо в направлении России на 9 мая. Об этом сам он рассказал в своем видеообращении.

Так, Фицо поделился планами посетить памятные места, связанные со Второй мировой войной – в самой Словакии, в Германии, Франции и не только. В частности он хочет побывать и на могиле неизвестного солдата в Москве. Однако с последней возникли трудности.

"Литва и Латвия уже сообщили, что не позволят перелететь через их территорию во время полета в Москву. Что ж. Страны-члены Европейского Союза не позволят премьеру другой страны-члена Европейского Союза лететь над их территорией", – сообщил Фицо.

Словацкий премьер пообещал найти другой маршрут, вспомнив, как в прошлом году ему удалось прорваться к Путину, несмотря на запрет пролета со стороны Эстонии.

Как писал УНИАН, Словакия намерена подать иск в суд, чтобы оспорить решение Европейского Союза о запрете импорта российского газа. По словам Фицо, он считает запрет на российский газ нарушением самих основ, на которых построен ЕС.

Кроме того, Словакия угрожает блокировать новый пакет санкций против РФ, пока не возобновится работа нефтепровода "Дружба". При этом блокировать кредит Украине на 90 млрд Фицо не будет.

