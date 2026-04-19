В 1963 году эта песня стала хитом №1: её рекорд до сих пор не побит

Этот трек сделал подростка знаменитостью за считанные часы.

63 года назад песня "I Will Follow Him" в исполнении 15-летней девочки по имени Маргарет Баттавио, более известной как Литтл Пегги Марч (Little Peggy March), стала мегахитом.

Она сразу поднялась на первое место в чарте Billboard Hot 100 и продержалась там три недели. Литтл Пегги Марч стала самой молодой исполнительницей, когда-либо занимавшей первое место, - и этот рекорд до сих пор не побит, пишет журнал Parade.

Напоминается, что песня имела оглушительный успех и заняла первое место в хит-парадах Австралии, Канады, Новой Зеландии, Южной Африки, Гонконга и возглавила R&B-чарт, а 15-летняя певица стала первой белой исполнительницей, которой это удалось.

Сегодня "I Will Follow Him" остается одной из самых известных композиций начала 1960-х годов и пользуется популярностью до сих пор – её исполняют другие артисты, трек можно услышать в различных фильмах. Один из самых известных примеров – фильм "Действуй, сестра" с Вуппи Голдберг.

Литтл Пегги Марч - что о ней известно

Несмотря на большой успех первой песни, Литтл Пегги Марч не стала мировой звездой. В американской прессе её впоследствии назвали "исполнительницей одного хита", а вот в странах Европы певица выступала ещё в течение 10 лет и была популярной.

Литтл Пегги Марч имела успех на сцене, но не смогла получить полноценное финансовое вознаграждение за свои концерты: поскольку она была несовершеннолетней, ее деньгами управлял менеджер. Позже стало известно, что большую часть заработанного он по контракту присвоил себе.

В конце 1970-х Литтл Пегги Марч оставила активную певческую карьеру и вышла замуж.

Вас также могут заинтересовать новости: