В Беларуси видны 'четкие приготовления к военной эскалации', - Кулеба

Опыт 2022 года показывает, что Россия по-прежнему рассматривает Беларусь как инструмент в войне против Украины.

Беларусь остается инструментом России в ее агрессии против Украины. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя подозрительную активность беларуской армии у украинских границ.

Он напомнил, что в 2022 году Беларусь предоставила свою территорию и воздушное пространство России для наступления на Киев. Тогда собственно беларуская армия осталась в стороне, а в непубличных контактах беларуские чиновники "разводили руками" и утверждали, что ничего не могут поделать с российским наступлением с их территории.

"То есть, в принципе, вывод номер один. Россия видит Беларусь как второй фронт, который она хотела бы открыть против Украины", – отмечает Кулеба.

Экс-министр перечисляет ряд признаков того, что Путин, вероятно, готовит Беларусь к прямому вступлению в войну.

Первый признак – это непрерывные военные учения, из которых беларуская армия не вылезает уже пять лет. Причем проходят эти учения под пристальным наблюдением российских инструкторов.

Второй признак – явный акцент беларуского руководства на мобилизационной готовности всей Беларуси, а не только ее вооруженных сил.

Кроме того, Кулеба указывает на другие тревожные признаки – масштабные командно-военные маневры, усиление Беларуси российскими системами ПВО и все более тесное прямое взаимодействие между российской и беларуской армиями.

"Я уверен, что россияне очень серьезно помогают готовить Беларусь. Комплекс факторов, который мы наблюдаем, говорит о качественно новом уровне подготовки Вооруженных сил Беларуси к определенным действиям под контролем, надзором и в сопровождении Российской Федерации. Означает ли это, что вот-вот Беларусь пойдет в наступление? На мой взгляд, пока нет. Еще многое может произойти", – убежден экс-министр.

По мнению Кулебы, Лукашенко достаточно хитрый и умный, чтобы осознать последствия прямого вступления Беларуси в войну.

"Его мечта – сохранить Беларусь как некий квази-остров, законсервированный Советский Союз. И чтобы его солдаты не гибли, чтобы его города не разрушали. Но Путин, очевидно, втягивает его в эту историю. Поэтому я не вижу, что прямо вот-вот началось наступление, но, на мой взгляд, то, что происходит, является явными приготовлениями к военной эскалации", – убежден бывший дипломат.

Военная активность в Беларуси

Как писал УНИАН, ранее на этой неделе президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка обнаружила подозрительную активность беларуской армии вблизи границы с Украиной. В частности, беларусы начали строить дороги в направлении Украины и обустраивать артиллерийские позиции.

По словам Зеленского, Украина передала предупреждение фактическому руководству Беларуси о том, что готова защищать свою территорию. Зеленский также напомнил Лукашенко о судьбе венесуэльского диктатора Мадуро.

