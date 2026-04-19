Мозговая умилила новым фото дочери и 'засветила' её увлечение

Продюсер поделилась новым снимком с Соломией.

Известная украинская продюсер Елена Мозговая поделилась с поклонниками новым фото своей младшей дочери Соломии. Портретный снимок она опубликовала в своем Instagram.

На нем – Соломия в голубой кофточке, в очках в массивной черной оправе. Волосы девочки с прядями цвета фуксии были собраны в хвостик, передние пряди она подколола цветными зажимами.

"Она делает этот мир добрее, ярче, прекраснее… каждый миг рядом с ней – большое счастье", – отметила в подписи к фото Елена Мозговая.

Вместе с этим фото в своих stories продюсер опубликовала еще одно фото Соломии, где девочка сидит за мольбертом у окна и что-то рисует. Судя по обстановке, это было какое-то занятие по рисованию в художественной школе.

Елена Мозговая не часто публикует фото своей младшей дочери.

Отметим, Соломия – третья и младшая дочь Елены Мозговой. Ее отец – певец Дэвид Аксельрод, который сейчас защищает страну на фронте. Недавно он сообщил, что вернулся на службу после ранения и реабилитации, присоединившись к рядам Национальной гвардии Украины.

