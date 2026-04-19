Украинские полярники столкнулись под водой с очень опасным хищником: уникальные кадры

Украинские полярники столкнулись под водой с одним из главных хищников Антарктики - морским леопардом.

Как сообщили в Национальном антарктическом научном центре, подобное видео подводной встречи обнародовано НАНЦ впервые. Уникальные кадры сняли ученые Института морской биологии НАН Украины Александр Куракин и Максим Мартынюк во время отбора образцов под водой.

Отмечается, что исследователи несказанно заинтересовали леопарда. Скорее всего, животное разглядывало их из любопытства.

"Однако, когда такой великан смотрит на тебя с расстояния вытянутой руки, это все равно вызывает мурашки по спине", - рассказал Куракин.

После съемок ученые сразу поспешили на берег, а хищник проводил их до самой суши. Очевидно, предполагают исследователи, хищник хотел убедиться, что "странные существа" точно покинули его владения.

"Ведь морские леопарды - очень территориальные животные. И если считают, что какой-то участок - их, то могут прогонять оттуда чужаков. Например, так неоднократно было с лодками наших полярников", - объяснили в центре.

Длина леопарда составляет 3-4 метра, вес - 300-400 кг. Благодаря форме тела и удлиненным передним конечностям он очень быстро плавает в воде, развивая скорость до 40 км/ч. Поэтому убежать от него очень непросто.

Свое название морской леопард получил из-за характерных пятен на теле и хищности. В отличие от сородичей, в частности тюленей Уэдделла или крилеидов, он может питаться не только крилем или рыбой, но и пингвинами и другими тюленями.

Опасность для украинских полярников

Как писал УНИАН, украинские полярники ранее рассказывали, как едва не стали добычей морского леопарда. Животное, увидев в океане лодку с людьми, начало ее преследовать и "гнать", пока та не причалила к берегу. Хищник буквально догонял лодку с учеными, для которых такое внимание хищника было интересным, но не слишком приятным. У морского леопарда острые зубы, которые могут легко повредить лодку.

