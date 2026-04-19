Эксперт объяснил, как Украина срывает российский план захвата Одессы

Поражение ВМС – это ослабление потенциала России в Чёрном море, считает Кузан.

Без больших десантных кораблей (БДК) планы российских оккупантов по захвату Одессы и созданию сухопутного коридора в Молдову останутся нереализованными. Об этом в эфире Radio NV сказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, отвечая на вопрос об ударе по трем российским кораблям.

"Это большие десантные корабли. То есть это основное транспортное средство для переброски живой силы и техники по морю. И с помощью которого можно осуществлять снабжение Крыма, например. Без них вообще невозможно проводить десантные операции", – пояснил эксперт.

Он добавил, что по меньшей мере два из этих десантных кораблей были поражены. В то же время необходимо получить больше информации о степени их повреждений.

Видео дня

Кузан отметил, что эти огромные корабли способны транспортировать, в частности, танки и боевые бронированные машины. Или же перевозить большое количество контейнеров для того, чтобы обеспечивать, например, военные базы или другие объекты на Крымском полуострове.

"Итак, поражение именно этих БДК – это однозначно снижение возможностей россиян в Черном море. И без них то, что мы ранее слышали о планах россиян по захвату Одессы, созданию сухопутного коридора в Молдову, – все эти планы останутся нереализованными", – подчеркнул он.

Поражение трех российских кораблей

Как сообщал УНИАН, ранее Служба безопасности Украины заявила о результативных ударах по Крыму. Бойцы Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили три корабля, радиолокационную станцию и логистику врага.

Так, в результате атаки были поражены два больших десантных корабля Военно-морских сил России "Ямал" и "Азов", а также военный корабль неустановленного типа. Также сообщалось о вероятном поражении противодиверсионного катера проекта 21980 "Грачонок".

