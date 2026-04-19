Позволит отогнать россиян: эксперт назвал ключевое преимущество самолетов Gripen

В этом году может начаться обучение украинских пилотов на истребителях Gripen.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в этом году может начаться обучение украинских пилотов на шведских истребителях Gripen, о передаче которых Швеция договорилась с Украиной в 2025 году. В чем ключевое преимущество этих самолетов и каких целей они позволят достигнуть в войне с Россией – объяснил авиационный эксперт Константин Криволап в эфире 24 Канала.

Как объяснил авиаэксперт, ключевое преимущество Gripen в том, что этот истребитель оборудован французской ракетой класса Meteor, дальность поражения которой составляет 250-300 километров.

Соответственно, они могут стать мощным оружием против самолетов Су-34, которые несут КАБы, и Су-35.

"Появление хотя бы нескольких Gripen с ракетами Meteor существенно позволило бы отогнать россиян от границы. Тема запуска ими управляемых авиабомб была бы снята", - отметил Криволап.

Криволап указал, что Зеленский во время недавней встречи с королем Швеции Карлом Густавом мог разговаривать как раз о необходимости получить как можно быстрее самолеты Gripen, чтобы защитить приграничные с Россией украинские области от атак КАБов.

Он также напомнил, что ранее уже появлялась информация о том, что украинские пилоты начали обучение на Gripen, но тогда этот процесс был прерван, поскольку Украина сосредоточилась на полученных истребителях F-16.

В то же время, подчеркнул Криволап, характеристики F-16 оказались далеки от того, на что надеялась украинская армия.

"Мы думали, что у нас будет Block 50/52, а там была хорошая версия MLU 15 или 20, не более. Это существенно ограничивает возможности использования F-16. Тогда Украине сказали, что она получит два самолета дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 и компенсирует таким образом недостаток радаров F-16. Это позволило нам сбить ракетой AIM-120 AMRAAM российский Су-135", – отметил эксперт.

Истребители Gripen для Украины

В прошлом году Киев и Стокгольм подписали письмо о намерениях по закупке до 150 шведских истребителей JAS 39 Gripen E.

Это может стать одной из самых масштабных оборонных сделок за весь период войны. В то же время по состоянию на начало 2026 года у Украины не было твердых контрактов на поставку новых истребителей.

В марте президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении провести предоплату для получения первых боевых истребителей Gripen от Швеции и Rafale от Франции.

