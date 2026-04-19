Обозреватель считает, что Путин не отказался от идеи уничтожить Украину как государство и нацию, хотя этому не верят многие американцы.

Усилия по прекращению войны в Украине должны учитывать, что началась она не в 2022 году, а в 2014-ом, когда Россия начала военную интервенцию з захвата Крыма. Как пишет ирландский журналист, основатель организации Lifeline Ukraine Пол Ниланд в статье для Аtlantic Сouncil, невозможно понять полномасштабное вторжение России в Украину без учета восьми лет вооруженного конфликта, предшествовавшего ему.

"Многие из самых опасных заблуждений относительно сегодняшней войны проистекают из неспособности понять истинную природу первоначального нападения России на Украину. Например, некоторые международные наблюдатели, включая высокопоставленных американских чиновников, по-прежнему убеждены, что Украина может закончить войну, передав оставшуюся территорию в Донецкой области, которую России до сих пор не удалось оккупировать", - говорится в статье.

Но обозреватель предупреждает, что это убеждение ошибочно. При этом, если Украину вынудят отступить, то это стане "наградой России за ее преступные действия", а также послужит легитимизации ложных заявлений "пророссийских сепаратистов", которые Москва продвигает с 2014 года.

"Неразумно также предполагать, что полная оккупация Донецкой области удовлетворит имперские амбиции Путина. Весной 2014 года он пытался спровоцировать аналогичные фиктивные "сепаратистские" восстания примерно на половине территории Украины. Нет никаких оснований полагать, что с тех пор он смягчил свои взгляды на историческое право России на эти регионы", - добавил автор.

Он назвал призыв пожертвовать оставшейся частью Донецкой области ради обеспечения мира "бессовестными и абсурдными". Поскольку более десяти лет Путин показывал, что он намерен "уничтожить Украину как государство и нацию". Автор подчеркнул, что хотя кампания по уничтожению украинской государственности резко обострилась в 2022 году, началась она в 2014 году.

Союзники Украины в войне с Россией

Напомним, что по мнению профессора Филлипса О'Брайена, после года попыток сохранить США в качестве ключевого союзника Украина "списала" Америку. Основной причиной стало навязываение Украине мирных переговорах с РФ, которые, по мнению О'Брайена, выглядели как награда Путину за вторжение.

Может ли Украина отступить с Донбасса

Добавим также, что в Украине не существует ни одного юридического механизма, который позволил бы властям вывести войска с определенной территории в обмен на завершение войны, гарантии безопасности или инвестиции, сказал военный эксперт Иван Ступак. По словам эксперта, любая попытка принять подобное решение автоматически подпадает под уголовную ответственность за государственную измену.

