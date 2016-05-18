Молдова, которую мы теряем

На минувшей неделе в Кишиневе прошла организованная Центром информации и документации НАТО и посольством Польши в Молдове конференция «Навстречу саммиту в Варшаве: отвечая на новые вызовы». Представительский характер участников обусловил интересную дискуссию, но это не главный вывод от посещения нашей юго-западной соседки.

Молдова, как известно, государство с конституционно закрепленным нейтралитетом. Этому статусу способствует отсутствие общей границы с Россией, хотя замороженный конфликт в Приднестровье не позволяет официальному Кишиневу не обращать внимание на поведение Кремля. Тем более после того, как в Нагорном Карабахе была проведена показательная разморозка конфликта, казавшегося практически потухшим. В Москве особо не скрывают, что рассматривают Тирасполь в качестве раздражителя, который может позволить сделать молдавскую власть более сговорчивой. Судя по тенденциям во внутренней политике Молдовы, вторая половина 2016-го, когда пройдут выборы в Молдове, Приднестровье и Гагаузии, может стать для государства серьезным испытанием.

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Конференция оказалась интересной благодаря выступлениям участников. Заместитель министра иностранных дел и евроинтеграции Лилиан Дарий и министр обороны Молдовы Анатол Шалару акцентировали внимание, что нейтралитет Молдовы не мешает ей развивать отношения с НАТО.

В Москве особо не скрывают, что рассматривают Тирасполь в качестве раздражителя, который может позволить сделать молдавскую власть более сговорчивой

Посол США в Молдове Джеймс Петтит в свойственной заокеанским дипломатам наступательной манере отметил, что Вашингтон вынужден вести с Москвой переговоры вместо того, чтобы поставить агрессора на место. Польский дипломат Малгожата Косюра-Казмиерская подчеркнула, что Россия больше не является для НАТО стратегическим партнером, а действия Кремля порождают вызовы, на которые необходимо быстро и эффективно реагировать.

Одним из наиболее красноречивых участников, румынский ученый и советник экс-президента Басеску по вопросам безопасности Юлиан Кифу, назвал Россию «больным, а не сильным государством», которое ведет себя очень агрессивно. Он отметил, что из-за агрессивной политики Кремля Запад и Россия фактически вернулись к политике мирного сосуществования времен холодной войны. Он призвал давать прозрачный и эффективный ответ действиям России. Надо сказать, что представители экспертного сообщества были не только более красноречивыми, но и откровенными в своих оценках кризиса европейской системы безопасности, вызванного агрессией со стороны России в Крыму и на Донбассе.

Рассказывая о гибридном ответе на гибридную войну на основе украинского опыта, ваш покорный слуга напомнил, что российский президент и сегодня называет украинцев «братским народом», привел наиболее показательные примеры проявлений гибридной агрессии со стороны России и подчеркнул, что капитуляции агрессора в привычном формате ждать не стоит – Украине предстоит тяжелая и изнурительная борьба. И в ней, по большому счету, важна не только военная составляющая, но и способность страны к внутренним изменениям.

Молдова представляется для Украины естественным союзником, хотя в двусторонних отношениях ситуация сегодня не выглядит безоблачной. Кишинев 13 мая ввел ограничения на ввоз некоторых украинских товаров, защищая собственный рынок. Однако экономические проблемы в двусторонних отношениях выглядят не первоочередными. К сожалению, украинская диаспора в Молдове наряду с болгарами, гагаузами является носительницей пророссийских взглядов, и Кремль использует ее в борьбе за влияние в этой стране. Обилие российских телеканалов, преференции русскоязычной прессы – все это уже было в Украине накануне российской агрессии, поэтому наш опыт мог бы быть полезен соседям.

Молдова представляется для Украины естественным союзником, хотя в двусторонних отношениях ситуация сегодня не выглядит безоблачной

К сожалению, на протяжении продолжительного периода в Киеве воспринимали Кишинев и Бухарест в качестве оппонентов. Предполагаю, что российские спецслужбы умело воспользовались решением Международного суда ООН по острову Змеиный и создали «ложного врага» в лице Румынии для прикрытия собственной активности, а Молдова вызывала определенную ревность со стороны Украины благодаря более высоким темпам сближения с Европейским Союзом. При этом здравого смысла для осуществления попыток восстановить ГУАМ как становой хребет «Восточного партнерства», увы, не хватило. Что говорить, если в Украине и Молдове новости о происходящем в наших странах зачастую получают через российские СМИ, которые сложно заподозрить в объективности.

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Перспектива прихода пророссийских политиков к власти в Молдове сегодня выглядит достаточно реальной, на руку им играет и громкий банковский скандал с исчезновением миллиарда евро (внушительной для Молдовы суммы), зацепивший значительную часть проевропейского политического лагеря. Это, кстати, хороший урок для Украины: одной проевропейской риторики недостаточно для проведения эффективных реформ и борьбы с коррупцией. При этом сомнительно, что Румыния, в которой Россия так и не сумела создать сильную агентуру своего влияния, будет смотреть на дрейф Кишинева в сторону Москвы спокойно и без эмоций. Однако нас куда больше должна интересовать позиция Киева, которому необходимы союзники в деле противостояния с Россией. Объективные факторы подталкивают Украину к активизации отношений с Молдовой во всех сферах – политической, экономической, информационной, военной. Нас объединяет общее стремление к евроинтеграции, которое вполне может стать основой общих действий. И здесь необходимы не только усилия украинского посольства и МИДа, но и всей украинской власти в комплексе.