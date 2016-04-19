Россияне начали тратить более 50% дохода на еду - исследование

Последний раз такой баланс был в прошлый кризис 2008-2009 годов.

В феврале 2016 года пищевые продукты с учетом алкоголя и табачных изделий впервые за восемь лет заняли большую часть — 50,1% — в обороте розничной торговли России.

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Об этом говорится в ежемесячном мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС при президенте РФ, пишет Коммерсант.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в мае 2009 года, когда доля продуктов достигла 49,6% розничного товарооборота. Для сравнения: в 2015 году продовольствие занимало 48,6% от оборота, а в 2014-м — 47%.

"Сейчас наметилась тенденция роста доли расходов населения на продукты питания, вполне логично отражая факт снижения реальных доходов... и роста бедности,— известно, что чем беднее домашнее хозяйство, тем большую часть бюджета оно тратит на продукты питания",— поясняют авторы мониторинга.

В институте подсчитали, что в феврале 2016 года реальные доходы россиян в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизились на 6,9%, а реальная зарплата — на 2,6%. Уровень бедности по итогам 2015 года вырос на 2,2 процентного пункта (п. п.), до 13,4%.

Снижение уровня жизни отмечает 50% населения, следует из мониторинга РАНХиГС. Ответом на негативные явления в экономике стало сокращение потребительской активности — в режим экономии вошли не только малообеспеченные, но и средние слои.

Так, доля бедных россиян, которые стали экономить на товарах и услугах, в марте 2016 года выросла на 0,6 п. п.— до 89%, а доля представителей среднего класса увеличилась на 3,9 п. п.— до 79,3%. От покупки привычных продуктов готовы отказаться 55,8% опрошенных РАНХиГС россиян.