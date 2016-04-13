Боевики ИГ в Ираке уничтожили "Врата Бога" возрастом 2 тысячи лет

02:26, 13 апреля 2016
Мир
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Боевики "Исламского государства" недалеко от города Мосул в Ираке разрушили древнюю архитектурную достопримечательность, известную как "Врата Бога", возрастом 2 тысячи лет.

REUTERS

Об этом сообщает издание The Independent.

Отмечается, что они были одними из важных ворот, которые стояли на пути в древний ассирийский город Ниневия.

Источник издания в Британском институте по изучению Ирака подтвердил, что древний памятник архитектуры был атакован боевиками.

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В иракском управлении археологии не опровергли факт уничтожения ворот.

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