Боевики ИГ в Ираке уничтожили "Врата Бога" возрастом 2 тысячи лет

Об этом сообщает издание The Independent.

Отмечается, что они были одними из важных ворот, которые стояли на пути в древний ассирийский город Ниневия.

Источник издания в Британском институте по изучению Ирака подтвердил, что древний памятник архитектуры был атакован боевиками.

В иракском управлении археологии не опровергли факт уничтожения ворот.

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