Предательница Повалий отреагировала на конфискацию дома под Киевом: 'Собиралась вернуться'

Украинская певица-предательница Таисия Повалий отреагировала на конфискацию судом дома под Киевом. Свое возмущение она выразила в Instagram.
"Друзья, после отклоненных апелляций наш дом окончательно забрали в пользу государства и выгнали семью, которая за ним ухаживала! Дом, кстати, был когда-то куплен моей мамой, потом мы его достроили, сделали ремонт и переехали к маме жить! Дом забрали не у меня, а у пенсионерки, которая 80 лет прожила в Украине и собиралась вернуться", – отметила 61-летняя Таисия Повалий.
Отметим, что предательница Повалий накануне 24 февраля 2022 года вместе с мужем покинула страну. В интервью пропагандистским СМИ она критиковала действия украинской власти и поддерживала действия РФ. За антиукраинскую деятельность в октябре 2022 года певица попала в санкционный список.
В 2024 году Высший антикоррупционный суд принял решение о конфискации активов предательницы в пользу государства. В пользу государства были переданы не только дом под Киевом, где проживала артистка, но и семь земельных участков в Киевской области, автомобиль, права на музыку и тексты почти десятка произведений. Таисию Повалий также лишили всех государственных наград.
